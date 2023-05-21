Giresun'da "mayıs yedisi" geleneği çeşitli ritüellerle yaşatıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle 20-23 Mayıs'ta yapılması planlanan "46. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" iptal edilirken vatandaşlar bazı ritüelleri yerine getirmek için Aksu Deresi'nin Karadeniz'le birleştiği yerde buluştu.

Burada vatandaşlar, mayıs yedisi geleneklerini yerine getirdi. Dileklerinin gerçekleşmesi için 3 kez sac ayağın üzerinden atlayanlar, sorunlarından kurtulmak için de "derdim, belam denize" sözleriyle dereyle denizin birleştiği yere 7 çift, 1 tek taş attı.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, etkinliğin gerçekleştirildiği alanda yaptığı açıklamada, ülkenin bir daha deprem felaketi yaşamamasını temenni etti.

Bugün yalnızca ritüelleri gerçekleştirdiklerini belirten Şenlikoğlu, insanların tarihsel olarak yüzyıllardır Karadeniz sahilinde kutladığı mayıs yedisi geleneğinin kültürel bir etkinlik, aynı zamanda bahardan yaza geçişin müjdecisi olduğunu söyledi.

Şenlikoğlu, bu geleneğin yaza geçerken yaylaya çıkışla alakalı bir başlangıç da olduğuna işaret ederek, "İnşallah bunu ilerleyen zamanlarda kayıt altına alacağız, böyle çalışmalarımız da var." dedi.

Ritüelleri gerçekleştiren vatandaşlardan Müzeyyen Yavuz ise her yıl mayıs yedisi için Aksu Deresi'nin denizle birleştiği yere geldiğini ifade ederek, "Atalarımızdan, dedelerimizden kalan bir gelenek. Deprem dolayısıyla iptal edildi ama yine halkımız ritüelleri yerine getiriyor. Değerlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz, her yıl bunu kutluyoruz. Ben de herkes gibi hastalık, kaza ve bela başımızdan geçip suyla gitsin diyerek dereye taş attım." diye konuştu.