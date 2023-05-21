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Güncel
AA 21.05.2023 16:50

İtalya'da Türk vatandaşları Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu için sandık başında

İtalya'da, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu için oy vermek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

İtalya'da Türk vatandaşları Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu için sandık başında
[Fotograf: AA]

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları için oy verme işlemi sürüyor.

Hafta sonu olması sebebiyle vatandaşlar sandıklara akın ederek, seçime büyük ilgi gösterdi.

Özellikle daha fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu Milano Başkonsolosluğu önünde uzun kuyruklar oluştu.

Kurulan 4 sandıkta oy verme işleminin gerçekleştirildiği Başkonsolosluk önündeki sıranın arka sokaklara kadar ilerlediği görüldü.

Ülkenin kuzeyindeki Venedik, Modena, Como, Lecco, Imperia gibi çevre kentlerde yaşayan vatandaşların da oy vermek için gerek kendi araçlarıyla gerekse otobüslerle Milano'ya gelerek oy kullandığı öğrenildi.

Roma Büyükelçiliğinde de kurulan tek sandıkta oy verme işlemi devam ederken, büyükelçilik önünde oy vermek isteyen Türk seçmenler uzun kuyruk oluşturdu.

İtalya'nın güney bölgelerinden, Sicilya ve Sardinya adalarından, Napoli ve Floransa gibi kentlerde yaşayan pek çok vatandaş oy vermek için Roma Büyükelçiliğine geldi.

İtalya'da, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu için oy kullanma işlemi 22 Mayıs'ta yerel saatle 22.00'de (TSİ 23.00) sona erecek.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda İtalya'da kayıtlı toplam 20 bin 148 seçmenden 10 bin 121'i, Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğunda oy kullanmıştı.

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