Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un iç bölgesindeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile yaylalarında kar yağışı devam ediyor.
Kentte dün öğle saatlerine doğru etkisini artıran yağışla yüksek kesimdeki ilçeler beyaza büründü.
Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı Dereli-Şebinkarahisar kara yolunda sürücüler güçlük yaşıyor.
Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, sorumluluk alanlarındaki yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Giresun Kar Yağışı
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