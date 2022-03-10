Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de tır otomobille çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bingöl- Erzurum kara yolunun Kalencik köyü mevkiinde seyir halindeki tır, bir otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Tırın dorsesinin yolu kapatmasından dolayı ulaşım bir süre aksadı.
Trafik ekiplerinin çalışması sonucu kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.
Etiketler: Bingöl Trafik Kazası Ulaşım
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