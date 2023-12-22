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Güncel
AA 22.12.2023 12:46

Giresun'da afetzedeler için inşa edilen konut ve iş yerlerinin sahipleri belirlendi

Giresun'da, 22 Ağustos 2020'de meydana gelen selin ardından afetzedeler için inşa edilen konut ve iş yerleri, kura ile hak sahiplerini buldu.

Giresun'da afetzedeler için inşa edilen konut ve iş yerlerinin sahipleri belirlendi

TOKİ tarafından, merkeze bağlı ​​​​​​​Osmaniye köyünde yapımı tamamlanan 24 konut ve 19 iş yeri için İl Özel İdaresi binasında noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

​​​​​​​Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sel afetinde hayatını kaybeden 5'i asker 15 kişiye Allah'tan rahmet diledi.

Afetin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların destekleriyle, devletin tüm imkanlarının seferber edilerek yaraların hızla sarıldığını belirten Serdengeçti, "Bir olduğumuzda, birlik olduğumuzda aşamayacağımız engel olmadığını, Türkiye'nin çok güçlü bir devlet olduğunu ve güçlenmeye de devam ettiğini bu süreçte çok iyi görmüş olduk." dedi.

Serdengeçti, bugüne kadar 24'ü köy tipi olmak üzere 393 konut ve 152 iş yeri inşaatının tamamlandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bugün ise Osmaniye köyümüzde yapımı tamamlanan 24 konut ve 19 iş yerinin hak sahiplerine teslimini gerçekleştireceğiz. Böylelikle yaşadığımız afetten sonra 417 konut ve 171 iş yerinin yapımı tamamlanmış oldu. Bunun yanı sıra Tirebolu ilçesi Sekü köyünde 9 konut ve 1 iş yerinden oluşan köy tipi evin yapımı, Espiye ilçesi Adabük Mahallesi'nde 71 konuttan oluşan işlerin ihalesi de yapıldı."

Serdengeçti, teslimini yapacakları konutların afetzedelere hayırlı olmasını temenni etti.

Törene, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ile hak sahipleri katıldı.

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