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Güncel
İHA 22.12.2023 12:21

25 ilden 300 güreşçi Kırşehir'de yarışıyor

Kırşehir'de, Gençler B Grup Güreş Müsabakaları başladı. 300'den fazla güreşçi hem yarışıp hem de şehri tanıyor.

25 ilden 300 güreşçi Kırşehir'de yarışıyor

Kırşehir, dün başlayan Gençler B Grup Güreş Müsabakaları’na ev sahipliği yapıyor.

25 il ve 300’den fazla sporcu ve antrenörün katıldığı müsabakalarda sporcular hem şehri tanıyıp hem de şehrin tarihi ve kültürel alanları hakkında bilgilendiriliyor. Serbest stil ve grekoromen yarışmaları 4 günde tamamlanacak. Kırşehir’de ağırlanan sporculardan ilk altı dereceyi elde eden sporcular, Türkiye birinciliği yarışmalarına katılma hakkı elde edecekler.

Yarışmalar hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, "Ahiler şehrinde okul sporlarını önemsiyoruz. Güreşe ilgi yoğun. Herkes heyecanlı ve turnuvalar dışında çocuklar şehri de tanıma imkanı buluyor" dedi.

Yarışmalara Kırşehir, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Kayseri, Niğde, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Sivas ve Tokat illerinden sporcu ve antrenörler katılıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan müsabakalar 24 Aralık tarihinde sona erecek.

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