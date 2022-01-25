Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, gazetecilere, ilk etap çalışmalarının ardından bölgede kamulaştırılması tamamlanan iki binanın daha yıkımının gerçekleştirildiğini söyledi.

Şehre güzel bir meydan kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Şenlikoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün de kamulaştırma işlemleri tamamlanan iki binayı yıkıyoruz. Bu gerçekleştirdiğimiz kamulaştırma çalışmasıyla aynı zamanda esnaf arkadaşlarımızın da kazançları ikiye katlanacaktır. Bu güzergahta kamulaştırma işlemlerimizi mali imkanlarımız doğrultusunda sürdüreceğiz. Bölgeyi şehrin güzel bir meydanı haline dönüştürmeye kararlıyız. Şehrimizi değiştirmeye, güzelleştirmeye devam edeceğiz. Çünkü Giresun halkı bizden bunu istiyor."

Şenlikoğlu, kent girişine planlanan köprülü kavşak projesinin de yatırım programına alındığını, bunun sağlanmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.