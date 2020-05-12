Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesinde bulunan dağ keçileri, Türkiye'nin farklı bölgelerinde dağılım gösteriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinin Beyşehir ve Hadim bölgesinden gelen ekipleri, Giden Gelmez Dağları'nda yaşayan yaban keçilerinin bölgesini kontrol altında tutarak, korunmasını sağlıyor.

Öte yandan çeşitli noktalara kurulan güvenlik kameraları ile yaban keçisi popülasyonunun olduğu bölgeler takip ediliyor.