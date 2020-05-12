Kargalar ve baykuş gibi kuşlarla yaşam alanlarını paylaşmak zorunda kalan kerkenezlerin, hem kendi aralarında hemde çoğunlukla kargalarla girdikleri, eş kıskançlığı, yiyecek hırsızlığı ve yuvalarını koruma gibi içgüdüsel davranışlar nedeniyle havada, elektrik tellerinde ve yuva civarlarında girdikleri dalaşmalar ortaya ilginç görüntüler çıkarttı.

