Haber Giriş: Kaynak: AA
Kerkenezin kargayla mücadelesi görüntülendi
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde, yırtıcı kuş türlerinden olan Kerkenez kuşlarının, yuvalarını korumak için kargalarla girdikleri mücadele görüntülendi.
Kargalar ve baykuş gibi kuşlarla yaşam alanlarını paylaşmak zorunda kalan kerkenezlerin, hem kendi aralarında hemde çoğunlukla kargalarla girdikleri, eş kıskançlığı, yiyecek hırsızlığı ve yuvalarını koruma gibi içgüdüsel davranışlar nedeniyle havada, elektrik tellerinde ve yuva civarlarında girdikleri dalaşmalar ortaya ilginç görüntüler çıkarttı.
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