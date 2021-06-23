Kartal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu ile bulaşıcı ve salgın hastalıkları önleme, hayvanları bulundukları mahallelerde aşılayarak, tedavi etme amacıyla hizmet veren Vetbüs, ilçeye gelecek.

Otobüs, Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün iş birliğiyle 28 Haziran'da Uğur Mumcu Mahallesi, 29 Haziran'da Yalı Mahallesi ve 30 Haziran'da Neyzen Teyfik Meydanı'nda saat 12.00-15.00'te hizmet verecek.

Kısırlaştırma işlemi için kontrol yapan Vetbüs veterinerleri, hayvanların ilgili merkeze sevkini sağlıyor.

İstanbul'da meydanlar, yeşil alanlar, korular, parklar, sahiller ve diğer sosyal alanlarda sokak hayvanları ile hayvanseverlere hizmet veren Vetbüs'ün sokak hayvanlarının sahiplendirilmelerini özendirmeyi amaçlıyor.

Sokak hayvanlarını aşılayarak, bulaşıcı hastalıkları da önlemeye çalışan Vetbüs'te tıbbi cihazlar ve tetkik aletlerle veteriner hekim ekibi de bulunuyor.