İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Bürosu ekiplerince şoför ve yolculara bilgilendirme yapılarak el broşürü dağıtıldı.

Hız sınırı, yayalara geçit önceliğinin verilmesi gerektiği gibi konularda bilgi paylaşımında bulunan polisler trafik kurallarına riayet edilmesi uyarısı yaptı.

Öte yandan ilçede bulunan billbordlara "Trafik kuralları aklımda" yazılı afiş asıldı.