Edirne'de alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çıkış yapmak üzere Hamzabeyli Sınır Kapısına gelen bir tıra operasyon düzenledi.

Tırda yapılan aramada 2 yangın tüpü içerisine gizlenmiş 20 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayın ardından tır sürücüsü İ.H.T, gözaltına alındı.