Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOKİ tarafından yapımı süren 25 bin kişilik Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, beraberindeki Hatay Valisi Rahmi Doğan, Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Şensöz ve bazı milletvekilleriyle inşaat çalışmaları süren statla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İşçilerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kaynak: AA