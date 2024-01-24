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Güncel
İHA 24.01.2024 10:27

Genç kaleci Eren Karataş, Manisa FK’da

Manisa Futbol Kulübü, Altay’dan genç kaleci Eren Karataş’ı kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Eren, “Hedeflerim doğrultusunda en doğru yerdeyim. Manisa Futbol Kulübü ile büyük başarılar elde etmek istiyorum” dedi.

Genç kaleci Eren Karataş, Manisa FK’da

Manisa Futbol Kulübü, Altay’dan 22 yaşındaki kaleci Eren Karataş ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza törenine Manisa FK Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Eren, “Kariyerim ve hedeflerim açısından çok doğru bir yerdeyim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü ile büyük başarılar elde etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Eren, gelecek vadeden yetenekli bir kaleci”

Eren Karataş’ın transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan, “Eren Karataş, yeteneklerine güvendiğimiz ve gelecek vadeden bir isim. Manisa Futbol Kulübü formasıyla çok daha iyi yerlere gelecektir. Takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Transferin hem Eren kardeşimize hem de Manisa Futbol Kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Eren Karataş kimdir?

Manisa Futbol Kulübünün yeni transferi Eren Karataş, 27 Temmuz 2001 tarihinde İzmir’de doğdu. Futbola Altay altyapısında başlayan genç kaleci yine Altay’da profesyonel kariyerine adım attı. 2021-2022 sezonunu Bergama Belediyespor’da kiralık olarak geçiren Eren Karataş, burada sergilediği performansla 2022-2023 sezonunda Altay’a döndü. İzmir ekibiyle iki sezondur Trendyol 1. Lig’de mücadele eden genç file bekçisi, kariyerinde 38 resmi maçta forma giydi.

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