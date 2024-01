Bayburt’ta çocuklar için sinema etkinliği

Şehitlerin adını yaşatmak, geleceğin ışıkları çocuklara kahraman şehitleri unutturmamak ve bu bilinci aşılamak amacıyla kurulan Bir Yiğit Bir Çocuk Derneği, her bir şehidin anısı için şehit çocuklarına, şehit yakınlarına etkinlikler ve yardımlar düzenliyor.

Dernek tarafından düzenlenen sinema etkinliğinde şehit çocuğu, şehit yakını ve ilk defa sinemayla tanışan çocuklar bir araya geldi.

[Fotoğraf: İHA]

"Bu bilet sana şehit abinden hediye"

Sinema öncesi dernek gönüllülerince çocukların yakalarına şehit düşen Mehmetçiklerin isimlerinin ve 'bu bilet sana şehit abinden hediye' notunun yer aldığı fotoğraflar takıldı.

Daha sonra salona geçen minikler, Hayrimotör animasyon filminin seans saatini heyecanla beklediler. Msır ve içeceklerini alan çocuklar öğretmenleri, aileleri ve dernek gönüllüleri gözetiminde sinema salonuna alındı.

Dernek gönüllerinin salondaki miniklere bayrak dağıtımının ardından ışıklar söndü, animasyon filmi başladı. Filmin başlamasıyla beraber salondan miniklerin kahkaha sesleri yükseldi.

Etkinliklerin, yardımların devam edeceğini bildiren Bir Yiğit Bir Çocuk Derneği Bayburt sorumlusu Mete Arısoy, "Biz dernek olarak yurt içi ve yurt dışında yetim, öksüz, şehit çocukları ve şehit yakınlarına her bir şehidimiz adına etkinlikler ve yardımlar düzenliyoruz. Şehitlerimizin kahramanlıklarını hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor, hayatımızın her noktasında anmamız gerekiyor. Biz de çocuklarımızda bu bilinci oluşturmak için etkinlikler düzenliyoruz. Bayburt'ta 84 çocuğumuza, sinema etkinliği organize ettik. Sinemaya önceden gelmiş çocuklarımız var, içlerinde sinemaya ilk defa gelen, sinemayla ilk kez tanışan çocuklarımız var. Onların yüzlerindeki tebessümün sebebi olmak paha biçilemez. Dernek tarafımızdan Türkiye'nin her bir yerinde, ulaşabildiğimiz kadarıyla Türkiye dışında da faaliyetlerimize devam edeceğiz. Her çocuk gülene kadar, her ihtiyaçlı insanın yüzü gülene kadar hizmetlerimizi, etkinliklerimizi, yardımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün de katkı sağladığı sinema etkinliğine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse, Müdür Yardımcısı Hazar Altundaş da katıldı.