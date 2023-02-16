Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gelibolu'daki meslek lisesinden deprem bölgesine seyyar tuvalet desteği
Gelibolu Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan depremlerden zarar görenlerin kullanması için seyyar tuvalet üretiliyor.
Okulun atölyesinde öğretmen ve öğrencilerin 2 günde hazırladığı 5 seyyar tuvalet, Hatay'daki depremzedelere gönderildi.
Lisenin müdürü Musa Kartal, yaptığı açıklamada, üretime devam ettiklerini belirterek, hazırlayacakları seyyar tuvaletleri bölgeye ulaştıracaklarını bildirdi.
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