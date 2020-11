İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde kısıtlı imkanlarla öğrencilerine İngilizce öğretmek için her türlü çabayı sarf eden Filistinli Esma Mustafa, Küresel Öğretmen Ödülü'ne layık görüldü.

Esma öğretmen, Hindistan merkezli AKS Education isimli kuruluş tarafından dünya çapında öğretmenlere verilen Küresel Öğretmen Ödülü'nü kazandı.

Dünyanın dört bir yanından öğretmenin aday olduğu yarışmada, İngilizce öğretmeni Filistinli Esma Mustafa, abluka altında kısıtlı imkanlara verdiği eğitim ve hayata geçirdiği projelerle bu ödüle layık görüldü.

Yüzden fazla ülkeden binlerce adayın katıldığı ve yalnızca ülkesinde eğitimde fark yaratan çalışmalarıyla başarı gösteren öğretmenlerin kazandığı yarışmada, Esma öğretmen de Filistin'e ödül getirdi.

İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olan Esma, 2008 yılında başladığı görevini Gazze'deki bir devlet okulu olan Halime Sadiye Kız Ortaokulu'nda sürdürüyor.

Mesleğini çok seven Esma, öğrencilerine İngilizce öğretmek için abluka altındaki kısıtlı imkanları zorlayarak, çeşitli projeler geliştiriyor.

AA muhabirine konuşan Esma Mustafa, geçmiş yıllarda hayata geçirdiği çeşitli eğitim projelerini belgelendirerek yarışmaya sunduğunu, bunların kendisine ödül getirdiğini belirtti.

Her yıl yüzden fazla ülkeden binlerce kişinin yarışmaya başvuru yaptığını ve sınırlı sayıda öğretmenin ödüle layık görüldüğünü ifade eden Esma, yarışmanın Filistin'in adının uluslararası mahfillerde duyurulması için de güzel bir vesile olduğunu ekledi.

İngilizceyi oyunla öğretiyor

Gazze'de eğitim sektörünün yaşadığı sıkıntılardan bahseden Esma, İsrail ablukasının neden olduğu pek çok soruna dikkati çekerek, "İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle buradaki öğrenciler pek çok sıkıntı yaşıyor. Ekonomik sorunlar, elektrik krizi, okullardaki yetersizlik, sınıfların kalabalık olması gibi pek çok sorun var. Öğrencilerin yaşadığı sıkıntıları biraz olsun hafifletmek için oyunlarla dil öğretimi metodunu seçtim." dedi.

Esma, "Üniversitede dil eğitimi için öğrendiğim birkaç oyun vardı. Daha sonra bunları geliştirmeye başladım. Çünkü bu yöntemin abluka altındaki öğrencilerin içinde bulunduğu durumda çok faydalı olduğunu gördüm. Onlarla hem oyun oynayıp hem dil öğrettiğim için çok mutluyum. Öğrencilerin seviyelerinin oyun ve aktivitelerle daha hızlı geliştiğini fark ediyorum." diye konuştu.

Dil öğretiminde teknolojinin kullanımının çok önemli olduğunu söyleyen Esma, teknolojiyle öğretim yöntemlerinin geliştirilebildiğini, yeni bilgiler ve tecrübeler kazanıldığını belirterek, online sempozyumlar ve eğitimlerle dünyaya açılarak, dil eğitim uzmanı öğretmenlerle iletişim kurduğunu ekledi.

İngilizce eğitimi için kitap yazdı

Yaptığı projelerden bahseden Esma, öğrencilerin İngilizce öğrenmesi için çeşitli projeler hayata geçirdiğini anlattı.

Esma, "2019 yılında öğrencilerin, dinleme ve konuşma becerilerinin gelişmesi için 'küresel eğitim ortaklığı' projesini başlattım. İspanya, ABD ve Japonya başta olmak üzere 35 ülkeden öğrencilerin katılımıyla video konferans yöntemiyle eğitim atölyeleri düzenlendi. Bu tüm katılımcıların dil becerilerinin gelişmesine katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

"İngilizce öğrenmek için 45 oyun" isimli bir kitap yazdığını ve dil eğitimi için tavsiyelerde bulunduğunu söyleyen Esma, ayrıca bunları Youtube üzerinden paylaşarak, kitabın içeriğindeki oyunları videolar ile göstererek, diğer eğitimcilere de yardımcı olmaya çalıştığını dile getirdi.

Dünyanın her köşesine aktif bir şekilde ulaşabilen ve mesleğine olağanüstü katkı sağlayan istisnai öğretmenleri tanımayı ve tanıtmayı amaçlayan program çerçevesinde Küresel Öğretmen Ödülü'nü kazanan eğitimciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl ödüllerini 22 Kasım'da elektronik ortamda düzenlenen törenle alacak.