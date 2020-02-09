Alınan bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi'ndeki bir markete giren silahlı soyguncu, çalışanları silahla tehdit ederek kasada bulunan 16 bin lirayı alıp kaçtı.

Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.