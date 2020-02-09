Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziosmanpaşa'da market soygunu
[Fotoğraf: AA]
Gaziosmanpaşa'da bir markete giren silahlı zanlı, kasadaki yaklaşık 16 bin lirayı çalarak kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi'ndeki bir markete giren silahlı soyguncu, çalışanları silahla tehdit ederek kasada bulunan 16 bin lirayı alıp kaçtı.
Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: İstanbul GaziosmanpaşaSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 11:47
Son Haberler
- 12:01
- 11:57
- 11:53
- 11:49
- 11:41
Sıradaki Haber
Zonguldak'taki tekstil firmalarından 7 ülkeye spor giysisi ihracatı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz