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Güncel
İHA 20.09.2023 17:33

Gaziler Günü törenle kutlandı

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Sakarya Meydan Muharebesi sonrası TBMM tarafından Gazilik ve Mareşallik unvanının verildiği gün olan 19 Eylül Gaziler Günü tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da törenle kutlandı.

Gaziler Günü törenle kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Şehit Osman Tepesi’nde bulunan Bayburt Şehitliği'nde düzenlenen törende Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Selami Köksal tarafından Şehitlik büsütne çelenk sunuldu.

Çelenk sunumunun ardından Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı seslendirildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak şiirler okundu. Tören protokol tarafından şehitlikte bulunan temsili mezarlara karanfil bırakılması ve müftülük görevlisi tarafından yapılan dua ile sona erdi. 

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