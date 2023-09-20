Gaziler Günü törenle kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Şehit Osman Tepesi’nde bulunan Bayburt Şehitliği'nde düzenlenen törende Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Selami Köksal tarafından Şehitlik büsütne çelenk sunuldu.



Çelenk sunumunun ardından Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı seslendirildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak şiirler okundu. Tören protokol tarafından şehitlikte bulunan temsili mezarlara karanfil bırakılması ve müftülük görevlisi tarafından yapılan dua ile sona erdi.