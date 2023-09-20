Batman'da 5 ilçede düzenlenecek festivallerin açılışı yapıldı

Kentte ilk kez 5 ilçede, yöresel ürünlerin sergileneceği, kültür ve sanat etkinliklerinin yer alacağı festivaller düzenlenecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Batman Belediyesinin organizesinde gerçekleştirilecek festivallerin açılışı ve tanıtımı amacıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

Turgut Özal Bulvarı'nda başlayan yürüyüşe Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, siyasi parti yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşte ilçelerde yapılacak festivallerin tanıtımlarının yer aldığı afişler taşındı, kadınlar tef çaldı.

Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş Atatürk Parkı'nda tamamlandı.

Vali Canalp, programda, hedeflerinin Batman’ı büyükşehir yapmak olduğunu söyledi.



"Her şey bir başlangıçla başlıyor sonra kartopu gibi büyüyor"

Bir kentin büyükşehir olabilmesi için altyapısıyla, üstyapısıyla, üretim ve istihdam kapasitesiyle büyükşehir olması gerektiğini belirten Canalp, "Ama aynı zamanda sosyokültürel faaliyetleriyle de büyükşehir olabilmektir. Turizmde de büyük olabilmektir. Bunun için de geçen yıl Gercüş ilçemizde bir başlangıç yaptık. Her şey bir başlangıçla başlıyor sonra kartopu gibi büyüyor" dedi.

Geçen yıl Gercüş'te mazrona üzümü ve bağbozumu festivali yapıldığını anımsatan Canalp, şöyle devam etti:

"Bu yıl 5 ilçemizin tamamında şu anda festival yapabilir hale geldik. Bir taraftan Batman Belediyemiz, bir yandan İl Özel İdaremiz, diğer taraftan ilçe belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, esnaf odalarımız, ticaret sanayi odalarımız el ele gönül gönüle veriyoruz ve festivaller şehri Batman’ı beraberce inşa ediyoruz"