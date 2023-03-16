Şanlıurfa’da yaşanan sağanak yağmur sonucu oluşan taşkın ve sel için bölgeye yardım için ekiplerini gönderen Büyükşehir Belediyesi, toplam 10 kişiden oluşan 3 sualtı arama kurtarma ekibi, sualtı arama kurtarma aracı ve zodyak botu bölgede çalışma yürüten ekiplere destek için yönlendirdi.

Ekipler çalışmalarına sürdürürken bölgede başlanılan temizlik çalışmaları için ev ile işyerlerine giren suları çekmek amacıyla motopomp, dalgıçlar, caddeler ve sokakları yıkamak için ise arasöz yönlendirildi.

GASKİ ise selden etkilenen Şanlıurfa’da altyapı çalışmaları için bölgeye depremde arıza ve onarım çalışmalarını başarılı bir şekilde yöneten 30 kişilik ekibi yönlendirdi.