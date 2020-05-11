Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Onat Kutlar Mahallesi'ndeki iki inşaattan ve bir okuldan çeşitli malzemeler ve kablo çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini tespit ettiği 4 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bulunan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.