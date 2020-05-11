Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projede ressam Şenol Karakaya ve ekibinin çizimleri yer alıyor.

Elmadağ giriş köprüsü alt geçidi, Kenan Evren Bulvarı alt geçidi, Cinnah Caddesi Kuloğlu Yaya Alt Geçidi ile Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezi alt geçidini süsleyen ressamlar, çizimlerinde Ankara Kedisi, Ankara Çiğdemi ve Ankara Beyaz Güvercini gibi başkentin sembollerine yer veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ressam Karakaya, başkentin sembollerini resmederek yeniden canlandırmak istediklerini belirtti.

Karakaya, şunları kaydetti:

"İnsanlara sanatsal bakış açısı kazandırmak, modern bir kent olmak ve sanat galerisini sokağa taşımak istiyoruz. Başkanımız da Ankara'nın gri duvarlardan kurtulmasını arzu ediyor. Bu amaçla bu projede yer alıyoruz. Sanatsal sokak tasarımlarını tanıtarak, şehirlere canlılık getirmek, doğayı ve renklerini taş binalar arasında insanlarla buluşturmayı amaçlıyoruz."