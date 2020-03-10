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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınırken 497 gram uyuşturucu madde, 12 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 15 mermi ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: GaziantepSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 16:28
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