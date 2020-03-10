Haber Giriş: Kaynak: AA
Amasya'da minibüs şarampole devrildi: 9 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Tokat'tan Amasya yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 52 FF 039 plakalı minibüs, İlyas köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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