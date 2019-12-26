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Gaziantep'te sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi26 Aralık 2019 Perşembe 09:13 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 09:14
Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Gaziantep Havalimanı'ndan İstanbul ve Ankara'ya karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.
Yoğun yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kent trafiğinde de zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
Kaynak: AA