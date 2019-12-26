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OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi uzatıldı26 Aralık 2019 Perşembe 08:11 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 08:12
Komisyonunun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.
[Fotoğraf: AA]
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı.
Söz konusu karar 7075 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi gereğince verildi.
Kaynak: AA