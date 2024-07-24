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Güncel
AA 24.07.2024 20:49

Gaziantep'te "Sağlık Turizmi Çalıştayı" yapıldı

Gaziantep'te "Sağlık Turizmi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Gaziantep'te "Sağlık Turizmi Çalıştayı" yapıldı

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde bir otelin toplantı salonunda yapılan çalıştayda, kentteki sağlık hizmetleri sağlayıcılarının durum değerlendirmesi, hukuki düzenlemeler, destekler, teşvikler, hizmet kalitesi ve tanıtım pazarlama için yapılması gerekenlerle ilgili konu başlıkları ele alındı.

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kovid-19 döneminde Avrupa'daki sağlık sisteminin çöküşünü ve Türkiye'de sağlıkta dönüşümün doğru yönetildiğini hatırlatarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözünün ne kadar önemli olduğunu o dönem gördük. Bizim bir iddiamız var, biz iddialı ve hedefi olan bir şehiriz. Önce dünyanın sağlıklı hale gelmesi lazım, kentlerinde bu sağlığa ulaşması lazım. Sağlıklı şehir dediğimiz noktada biz ne yapacağız? ne yapmayacağız? Gaziantep neden sağlık şehri olmasın? bizim tesisleşmeleri tamamlamamız lazım." dedi.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nin bugün 1875 yatak kapasitesiyle bölgeye önemli bir hizmet verdiğinin altını çizen Şahin, hastanedeki birçok cihazın Türkiye'ye ilk kez geldiğini, Gaziantep'in özel sektörde ve göz hastalıklarında çok iyi durumda olduğunu söyledi.

Program daha sonra Gaziantep Vali Yardımcısı Muhammet Önder, İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ve Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat'ın konuşmalarıyla devam etti.

Konuşmaların ardından sağlık turizmine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

Çalıştay sonrasında akademisyenler tarafından hazırlanacak olan raporla Gaziantep'in sağlık turizmi potansiyelini ve yapılacak düzenlemelerin hazırlanması ve kentin sağlık turizmi alanında önemli bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

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