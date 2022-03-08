Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 12:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te PKK şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA aRŞİV]
Gaziantep'te, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütü üyesi olan ve örgüt çerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 1 kişi tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunmuş ve üye olmak suçundan aranan şüphelinin bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler 1 kişiyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.
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