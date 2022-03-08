Kadın jandarmalar, Kayseri-Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurdukları araçların kadın sürücülerine, araçlarda ve yolcu otobüsünde seyahat eden kadınlara karanfil verdi. Kadın sürücü ve yolcular, jandarma personeliyle günün anısına fotoğraf çektirdi.

Yolculardan Büşra Şahingöz, Kadınlar Günü'nde hatırlandıklarından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Uygulamanın kendilerini şaşırttığını ve ayrıca sevindirdiğini anlatan Şahingöz,

"Jandarmanın bizi düşünmesi çok güzel. Jandarmanın böyle bir uygulaması bizi mutlu etti. Kendilerine çok teşekkür ederim. Kadın jandarma görmek de bizi sevindirdi. Biz de onların gününü tebrik ediyoruz. İyi ki varlar." diye konuştu.

Jandarma personeli, KADES uygulamasını anlatan broşür ile çocuk dergisi de dağıttı.