İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 948 kişi ile sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarına uymayan 5 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 344 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.