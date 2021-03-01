Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 953 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 953 kişiye para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 948 kişi ile sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarına uymayan 5 kişiye para cezası uygulandı.
Denetlenen 344 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.
Son Haberler
- 11:40
- 11:31
- 11:41
- 11:29
- 11:36
Sıradaki Haber
Aydın’da av kontrol faaliyetleri devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz