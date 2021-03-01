Vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor.

Kent genelinde bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda ekipler, 24 ruhsatsız tabanca, 26 ruhsatsız av tüfeği, 4 kuru sıkı tabanca, 185 fişek, 238 kartuş, 1 çalıntı otomobil, 1 çalıntı kamyonet, 17 çalıntı motosiklet ve 5 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirdi.

Ekipler ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 337 kişiyi yakalarken, 12 kişiye de kumar oynamak ve oynatmaktan işlem yaptı.