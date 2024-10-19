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Güncel
AA 19.10.2024 10:04

Gaziantep'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Gaziantep'te protesto edildi.

Gaziantep'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Gaziantep Kudüs Platformunca düzenlenen programda, Ulu Cami'de kılınan akşam namazının ardından aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı grup, Türk ve Filistin bayraklarıyla Yeşilsu Parkı'ndaki Şehitler Abidesi'ne yürüdü.

Burada İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı, ardından Kur'an okundu.

Grup adına konuşan Bülbülzade Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mahmut Kaçmazer, şehitler kervanına katılan Yahya Sinvar için bir araya geldiklerini ve içlerinin yandığını belirterek, "Bugün ümmetin içine düştüğü acı ve uğradığı zulümler yüreğimizi yakmaktadır. Bu olay elbette devam etmeyecektir. Tarihin her sayfasında zalimler er veya geç mağlup olmaya mahkum olacaktır." diye konuştu.

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Gaziantep Filistin Devleti İsrail'in Gazze Soykırımı
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