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Güncel
AA 23.01.2024 22:14

Gaziantep'te denetlenen 24 bin 469 iş yerine ihtar ve idari yaptırım uygulandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, 2023 yılında 38 bin 944 iş yerinin denetlendiği ve 24 bin 469'una ihtar ile idari yaptırım uygulandığı açıklandı.

Gaziantep'te denetlenen 24 bin 469 iş yerine ihtar ve idari yaptırım uygulandı

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince halkın sağlıklı ürünler tüketebilmesi, vatandaşların bilinçli tüketici olmasını sağlamak için farkındalık çalışmaları yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Yapılan denetimlerde 81 bin 689 adet son kullanma tarihi geçmiş ve süt, gazlı içecekler, çikolatalar, yağlar gibi birçok ürüne bozulması nedeniyle zabıta ekiplerimiz tarafından el konuldu. Vatandaşlarımızın da bu konuda hassas davranmaları gerekiyor. Hangi market veya gıda satan iş yeri olursa olsun, son kullanma tarihlerine baksınlar. Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerini 153 zabıta ekiplerimize bildirmelerini toplum sağlığı açısından istirham ediyorum."

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