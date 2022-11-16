Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te bir tırda 30 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi
Gaziantep'te bir tırda yapılan aramada 30 kilo 650 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettiği bir tırı uygulama noktasında durdurdu
Tırda dedektör köpek "Maximilon" kullanılarak yapılan aramada, 30 kilo 650 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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