İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettiği bir tırı uygulama noktasında durdurdu

Tırda dedektör köpek "Maximilon" kullanılarak yapılan aramada, 30 kilo 650 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.