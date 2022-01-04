Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 04:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
Samet Kırmızıkuş (18) idaresindeki 46 HT 116 plakalı otomobil, İpekyolu Başpınar Kavşağı civarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere saplandı.
Otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki Engin Ağtaş, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından çıkarıldı.
Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
Son Haberler
- 04:55
- 04:39
- 03:47
- 03:31
- 03:06
Sıradaki Haber
Hatay'da tırın traktöre çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz