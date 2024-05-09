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Güncel
AA 09.05.2024 14:19

Gaziantep'te 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü Semineri düzenlendi

Şahinbey Belediyesi tarafından Çölyak Hastalığında Beslenme ve Psikolojik Yansımaları Semineri düzenlendi.

Gaziantep'te 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü Semineri düzenlendi
[Fotograf: AA]

Şahinbey Belediyesi tarafından 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’ne özel bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte 2020 yılından itibaren Çölyak Hastalığı olan kişilere özel markette 71 adet ürün olduğu söylendi.

Ayrıca uzmanlar tarafından çölyak hastalığı ile ilgili bilgilendirici sunumlar yapıldı.

Gaziantep'te 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü Semineri düzenlendi

"Bizim amacımız hastaların sıkıntı yaşamaması"

Seminerde konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"9 Mayıs Dünya Çölyak Günü. Bu bir rahatsızlık. Hepimizin başına gelebilecek bir şeydir. Fakat toplumda çok bilinmeyen özellikle glütensiz malzemeler bulmak çok zor. Parası olanda olmayanda bunun sıkıntısını yaşıyor. Biz Şahinbey Belediyesi olarak bunun farkına vardık. Belediye olarak sosyal markette glütensiz bir bölüm açtık.

Şu anda 71 çeşit ürünü sizlere sunuyoruz. Bu ürünleri ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bizim amacımız hastaların sıkıntı yaşamaması. Türkiye’de bunu uygulayan başka bir belediye yok diye biliyorum. Sizler bizim için çok değerli ve kıymetlisiniz. Bir kişinin talebi bizim için önemli. Ben programda Whh (Welt Hunger Hilfe) Teşekkür ediyorum."

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