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Güncel
AA 09.05.2024 14:14

Öğrencinin "Kapadokya" hayalini vali gerçekleştirdi

Ankara'da yaşayan 12 yaşındaki Hazal Ünal'ın Kapadokya'yı görme hayalini Nevşehir Valisi Ali Fidan gerçekleştirdi.

Öğrencinin "Kapadokya" hayalini vali gerçekleştirdi
[TRT Haber (arşiv)]

CİMER'e Kapadokya'yı görmek için talepte bulunan Ankara Şehit Muzaffer Aydoğdu Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Hazal, Vali Fidan tarafından ailesiyle kente davet edildi.

Hazal Ünal, okulda CİMER'e Kapadokya özlemini anlatan mektup yazdığını, kısa sürede kendisine olumlu dönüş yapıldığını söyledi.

Makamında ziyaret ettikleri Vali Fidan'a mutluluğunu ilettiğini anlatan Hazal, "Kapadokya'ya uzun zamandır gelmek istiyordum, CİMER'e yazdım, Vali Bey de cevapsız bırakmadı. Sonra annemi telefonla aramışlar, birlikte buraya geldik. Burada turistik merkezlerin hepsini geziyoruz. Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Hacer Ünal da daha önce okul gezisi kapsamında ziyaret ettiği bölgeyi Valilik koordinesinde daha detaylı gezdiğini ifade ederek, "Burada müzeleri, kale ve yer altı şehirlerini gezdik. Kapadokya doğa harikası bir yer." diye konuştu.

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