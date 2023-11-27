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Güncel
AA 27.11.2023 09:53

Gaziantep'te 6 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te 6 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te 6 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

>Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı-Gaziantep istikametinde kontrol ettikleri bir araçta Gaziantep-Suriye sınır hattından yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçen 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Operasyonda, ülkeye yasa dışı yollardan geçen göçmenleri taşıyarak "göçmen kaçakçılığı" suçunu işleyen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Kendilerini Faslı olarak tanıtan şüphelilerin yapılan sorgu sonucunda Suriye uyruklu oldukları tespit edilirken, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılara 26 bin 157 lira idari ceza uygulandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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