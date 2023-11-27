Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kent merkezinde yağmur yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi, Bayburt - Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidinde ağır tonajlı araçların ilerlemesini güçleştirdi. Karayolları ekipleri güzergâhta kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar ve tipi, Bayburt - Kelkit kara yolu güzergâhında da etkili oldu. Bayburt’un Demirözü ilçesi yağan karla birlikte beyaz örtüye büründü. Belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Bayburt ve çevreleri yağışlı geçecek. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur ile yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.