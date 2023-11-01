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Güncel
İHA 01.11.2023 17:33

Gaziantep'te 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin organize göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik operasyonunda 7 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan 7 şüpheli şahıstan 5'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep'te 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Suriye sınır hattında yasa dışı yollardan Türkiye’ye düzensiz göçmen geçişini organize eden ve daha önce de değişik zamanlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Adli makamların koordinesiyle gerçekleştirilen operasyon sonucunda 7 şüpheli şahıs yakalandı. Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilerce sevk edilen 7 şüpheli şahıstan 5'i tutuklandı. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda ise 5 adet cep telefonu, 3 adet otomobil ve 1 adet motosiklet ele geçirildi.

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