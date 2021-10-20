Adını Belen ilçesi Kömürçukuru Mahallesi'nden alan pekmez yapımı için dağlardan kil şeklinde toprak toplanıyor.

İlçedeki bağlardan hasat edilen beyaz üzümün, dağdan getirilen killi toprakla karıştırılmasıyla suyu çıkarılıyor.

Kovalara doldurulan toprak karışımlı üzüm suyu, "kestirme" denilen yöntemle kazanlarda ısıtılıyor.

Isınmasının ardından farklı bir kazana alınarak "durutma" aşamasına alınan üzüm suyu yüksek ateşte yaklaşık bir saat kaynatılarak kıvama gelmesi sağlanıyor.

Daha sonra soğumaya bırakılan pekmez, kaplara doldurularak 3 günlük bekleme süresine bırakılıyor.

Katı bir kıvama geldikten sonra pekmez, tüketime hazır hale geliyor.

"Gelecek kuşaklara bu tadı ve lezzeti taşıyacağız"

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, AA muhabirine, ilçenin tarihi özellikleri kadar lezzetleriyle de vatandaşların tercih ettiği noktalardan olduğunu söyledi.

Tescilli lezzet Belen Kömürçukuru Pekmezi'nin geleneksel yöntemlerle yapımına başlandığını aktaran Gül, "Damak tadı olarak bölgemizde ve ülkemizde beğenilen bir üründür. İnanıyorum ki bunun tanıtımı yapıldığı zaman gelecek kuşaklara bu tadı ve lezzeti taşıyacağız, yaşatacağız." dedi.

Belen Kömürçukuru Pekmezi yaparak geçimini sağlayan Muzaffer Kavukçu da tescilli pekmezin yapımının zor ve zahmetli olduğunu söyledi.

Kendi bağlarındaki üzümü kullandıklarını anlatan Kavukçu, üzümün suyunu, killi toprakla karıştırarak çıkardıklarını dile getirdi.

Toprağın, pekmezin mayası olduğunu aktaran Kavukçu, şöyle devam etti:

"Üzümün posasını daha iyi ayırabilmesi ve net üzüm suyu alabilmek için bu toprak gerekli. Suyunu çıkardıktan sonra ayrı bir kazana doldurup bir müddet ısıtıyoruz. Daha sonra bir müddet beklettiğimiz üzüm suyunu kaynatma kazanına alıp kaynatıyoruz. Bir saat civarında kaynattıktan sonra çekiyoruz. Pekmezimiz soğuduktan sonra kaplara alarak bekletiliyor. Pekmez bekledikçe orada daha da katılaşma evresine giriyor. Katılaştıktan sonra halkımıza sunuyoruz."

Kavukçu, ortalama 4 kilogram üzüm suyundan 1 kilogram pekmez elde ettiklerini belirtti.

Pekmezin litresini 35 liradan satışa sunduklarını ifade eden Kavukçu, yıllardır geçimini bu sayede sağladığını söyledi.

Mahalle muhtarı Servet Kurt, geleneksel yöntemlerle elde edilen pekmezin lezzetiyle dikkati çektiğini ve herkesin mutlaka bunu tatması gerektiğini kaydetti.