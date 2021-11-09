Birleşik Krallık'a bağlı Galler’de 300 metre derinlikteki mağaraya 18 metre yükseklikten düşen adam 54 saat sonra kurtarıldı.

Düşerken kayaya tutunmaya çalışan ancak başaramayan adam, yaralanarak bilincini kaybetti.

Talihsiz adamı kurtarmak için ilgili birimler harekete geçti. İlk olarak adamın hava ambulansıyla hastaneye taşınması planlandı. Ancak hava koşulları nedeniyle helikopter bölgeye inemedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

54 saatlik kurtarma çalışması yürütüldü

54 saatlik çalışmayla yaralı adam mağara girişinden çıkarıldı. Ambulansa bile arazi aracı ile taşınabildi.

Talihsiz adamın omuriliğinde, bacağında, göğüs, köprücük ve kaval kemiğinde kırık tespit edildi. Çenesinde ve ağzında yaralanma, boynunda da yırtılma meydana geldi. Hastanede tedavi altına alındı.

Kazanın meydana geldiği mağara, Birleşik Krallık'taki önemli cazibe merkezlerinden. Ülkedeki en derin ve en uzun üçüncü mağara olduğu için maceracılar büyük rağbet gösteriyor.

