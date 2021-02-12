Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 14:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fırtınadan kaçan gemiler Sinop’a sığındı
[Fotoğraf: İHA]
Karadeniz’de yaşanan fırtınadan kaçan gemiler Sinop’un doğal limanına demirleyerek beklemeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden dün yapılan uyarıda belirtildiği üzere bugün öğle saatlerinde itibaren rüzgar şiddetini artırdı. İnebolu-Ordu arasında batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8, Sinop-Bafra arasında ise 7 ila 9 kuvvetinde fırtına öngörülüyordu.
Tahminlerin gerçekleşmesiyle birlikte yaşanan fırtına uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler ve balıkçı teknelerini zor durumda bıraktı.
Fırtınadan kaçınmak isteyen gemiler oluşabilecek dev dalgalara karşın Sinop’un doğal limanında beklemeyi tercih etti. Balıkçı tekneleri de denize açılmadı.
Etiketler: Fırtına Meteoroloji
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