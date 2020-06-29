Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, fındık için önemli tehdit olan Amerikan beyaz kelebeğine karşı mücadele çalışmalarının başladığını söyledi.

"Amerikan beyaz kelebeği, ürüne zarar vermeye başladı"

Başaran, "Bilindiği üzere son yıllarda Akçakoca'da da Amerikan beyaz kelebeği, ürüne yoğun olarak zarar vermeye başladı. Amerikan beyaz kelebeği için Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün bir çalışması oldu. Köy ortak alanları ve yol güzergahlarının ilaçlanması hedeflendi. Bizler de tüm Düzce'de ziraat odaları olarak alınabilecek malzemelere katkı vermeye çalıştık. Çok da önemli bu çalışma, çünkü önü kesilemezse üretimde sıkıntılar olacak" dedi.

"İlaçlamanın ne kadar önemli olduğunu göstermek istiyoruz"

Başaran, üreticinin, Amerikan beyaz kelebeğine karşı bilinçli olması gerektiğini vurgulayarak, "Çok büyük bir üretim alanı olan Batı Karadeniz'de ilaçlama yapmak çok önemli. Uygulamayla inşallah çiftçilerimize iyi örnek oluruz. Bizim yaptığımız ilaçlamanın devamını, üreticimizin getirmesini bekliyoruz. Akçakoca'da ilaçlamanın ne kadar önemli olduğunu göstermek istiyoruz üreticimize" ifadelerini kullandı.