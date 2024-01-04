Fındık İhtisaslaşma Koordinatörlüğü bahçeleri yakından takip ediyor

Turan, son günlerdeki hava sıcaklıklarının, fındık için uygun olmadığını, fındık bitkisinin uygun koşullarda, belli süreler soğuklamaya ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Kasım-şubat arasının fındıkta tozlanma dönemi olduğunu ifade eden Turan, "Bahçeleri ve hava sıcaklıklarının bitki üzerindeki etkilerini yakından takip ediyoruz. Ocak ayındayız. Bahçe ziyaretleri yapıyoruz. Fenerlenme, püslerin uzayarak polen yaydığı dönemdir. Bazı bahçelerde henüz fenerlenmenin olmadığını, soğuklama ihtiyacının tam olarak karşılanmadığını gözlemliyoruz." dedi.

Turan, fındığın henüz tozlanma döneminde olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Daha önümüzde ocak, şubat ayları var. Şu anda net olarak fındıkla ilgili bir şey söylemek için erken. İklim böyle devam ederse, sıcak olursa, kar yağmasında sorun olursa sıkıntı yaşanabilir. Bahçeleri geziyoruz. Şu an için bir sorun yok ama iklim şartları böyle devam ederse yaşanabilir."