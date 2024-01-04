Hayatını eğitime adayan "İzmir'in Çalıkuşu" köy çocuklarına umut oldu

İzmir'e yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Adagüre Mahallesi, Ege'nin şirin köylerinden biri. Genellikle tarım ve hayvancılık yapılan ve göç nedeniyle nüfusu düşen mahallede, öğrenci sayısı az olunca okulda eğitim birleştirilmiş sınıfta devam ediyor.

Adagüre Mahallesi'ne 2 yıl önce öğretmen Evrim Mutluay'ın tayin edilmesiyle adeta öğrencilerin de köyün de kaderi değişti. İlk olarak öğrencilerin okula ilgisini artırmak için "Patili Okul" projesini başlatan Evrim öğretmen, okuldaki depoyu kediler için konforlu bir yuvaya dönüştürdü. Kedilerle işlenen dersler sayesinde öğrencilerin okula bağlılığı ve derslerdeki başarısı da arttı.

Evrim öğretmen, eğitim döneminin başında ise öğrencilerinin eğlenerek öğrenmelerini sağlamak için çeşitli metotlar geliştirdi. Çocuklara dersleri sevdirirken çevre farkındalığı da kazandırmayı amaçlayan Mutluay, müfredattaki bazı konuları sınıf dışında okul bahçesinde kurduğu alanda işliyor.

Okulun bahçesinde sera alanı, parkurlar ve çeşitli oyun alanları oluşturan Evrim öğretmen, hayvan ve doğa sevgisinin öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerini gözetip, tüm zamanını öğrencilerin sosyal gelişimi için etkinlikler düzenleyerek geçiriyor.

Yeni kayıt döneminde, projeleri ve öğretmenin farklı eğitim uygulamaları sayesinde başta çevre mahalle olmak üzere ilçe merkezindeki vatandaşlardan da ilgi gören, 22 öğrencinin eğitim aldığı okula, bu yıl 7 çocuk farklı yerlerden kayıt yaptırdı.

"Doğa, başlı başına bir öğretmen"

Öğretmen Evrim Mutluay, önceki yıl İstanbul'dan tayin olduğunu, mesleğini hakkıyla yapmaya çalıştığını anlattı.

Köy okulunda görev yapmanın ayrı bir güzelliği olduğunu vurgulayan Mutluay, şunları kaydetti:

"Günümüz teknoloji çağı ve çocuklar, ekran başında çok zaman geçiriyor ve doğayla haşır neşir olmayı unuttuk. Çocukların da çocukluklarını gerçekten mutlu geçirmesi gerekiyor. Okula koşa koşa gelmeleri gerekiyor. Biz okulumuzda sıra dışı bir eğitim yapmaya çalışıyoruz. Doğa temelli bir eğitim yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarla doğal oyuncaklar üretiyoruz, bahçemizde seramız var. Yine onların ihtiyaçlarına göre bahçemizi düzenledik ve istasyonlar kurduk. Bir seramız var; çocuklar orada sebze, meyve yetiştiriciliğini öğreniyor. Muazzam bir köydeyiz, doğamız çok güzel. Bunu da fırsata çevirip çocukların lehine bir okul ortamı oluşturmaya çalıştık. Çocuklarımızla çok mutluyuz."

Eğitim sürecinde hayvanlardan da destek aldığını anlatan Mutluay, "Patili dostlarımızla bir aradayız. Çocuklar onların bakım sorumluluklarını alıyorlar. Çok güzel bir iletişim geliştirdiler. Bir okuldan çocuk, iletişim ve problem çözme becerilerini kazanarak, risk alma becerilerini kazanarak çıkmalı diye düşünüyorum. Çocuğun aktif olduğu, merkezinde öğrencinin olduğu bir okul ortamı, her zaman çocukları daha mutlu ediyor. Buna bağlı olarak da zaten akademik gelişme de gösteriyor çocuk. Hava koşullarına bağlı olarak çoğunlukla dışarıda bahçenizi çok iyi kullanmaya çalışıyoruz. Zaten doğa, başlı başına bir öğretmen. Gerçekten onu iyi kullanırsak biz çok mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.

Köy dışından öğrenciler de okulu tercih ediyor

Mutluay, sosyal medyada okulu ve bu çalışmaları gören köy dışındaki ailelerin de çocuklarını buraya kaydettirdiğini dile getirdi.

Okulun öğrenci mevcudunun bu yıl arttığını vurgulayan Mutluay, "Köy dışından velilerimiz ortamımızı beğeniyorlar. Buraya yerleşenler var. Gelmek istiyorlar. Birçok öğrencim var o şekilde gelen, bu da bizi mutlu ediyor. Yani çocuklar okulda çok mutlu. Ben de çok mutluyum. Bir velim özellikle 'sırf patili okulu olduğunuz için geldik hocam' dedi. Çok mutlu etti beni. Çocuklarla gerçekten hayvanların iletişimi çok masum. Hayvana karşı sorumluluk hisseden çocuk, merhameti de barındırıyor." diye konuştu.

Veli ve öğrenciler mutlu

Velilerden Burcu Kaz da sosyal medyadan Evrim öğretmeni takip ettiklerini, bunun üzerine çocukları için köye yerleştiklerini söyledi.

Oğlu Umut'un burada çok mutlu olduğunu aktaran Kaz, "Arkadaşlarıyla güzel vakit geçiriyor, akran zorbalığı yok burada. Evrim öğretmenle çok mutlular, iyi ki böyle bir karar almışız." ifadelerini kullandı.

Seval Yıldırım da sosyal medyadan Evrim öğretmenin çalışmalarını gördüklerini ve bunun üzerine oğullarının kaydını buraya aldırdıklarını anlattı.

Yıldırım, "Burada çocukların çok mutlu olduğunu görüyorum, Evrim öğretmenin çocuklara bakış açısı mükemmel. Çocuklara her şeyi öğretiyor, hayata bakış açısını; doğayla iç içeler burada, çok güzel oyun kuruyorlar, eğleniyorlar. Oğlumun hem ders başarısı hem de mutluluğu arttı. Oğlumun burada mutlu olduğunu gördükçe, biz de de çok mutlu oluyoruz. 'Evrim hocalar çoğalsın inşallah' diyoruz." dedi.

4. sınıf öğrencisi Armağan Ersak da Evrim öğretmen geldikten sonra okullarında her şeyin değiştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sabahları erkenden uyanıyorum, okuluma koşa koşa geliyorum. Çoğu zaman bahçede ders yapıyoruz ve çok eğlenceli oluyor. Öğretmenimiz bizi TEKNOFEST'e götürdü, orada ilk kez uçak gördüm. Bahçemizde mahsuller yetiştiriyoruz, kedilerle birlikte olmak da çok güzel, bu sayede kendimi daha çok derslere veriyorum. Evrim öğretmen benim hayatımda çok şey değiştirdi."

Diğer öğrenciler de okulda çok güzel vakit geçirdiklerini ve her gün okula gelmek için sabırsızlandıklarını anlattı.