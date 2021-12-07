Soydan, 50 randımanlı fındık fiyatının aralık ayıyla birlikte artış gösterdiğini ifade etti.

Bir süredir serbest piyasada 24 lira seviyelerinden işlem gören fındığın fiyatının 28 liraya yükseldiğini belirten Soydan, bu artışın sevindirici olduğunu kaydetti.

Üreticilerin bir kısmının fındığını elinde bulundurduğunu dile getiren Soydan, fiyatlarda yaşanan bu artışın ilerleyen haftalarda devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.