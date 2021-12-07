Taşpazar Mahallesi'nde yaşayan aile hekimi Timur Yılmaz'la ilgili dün yapılan kayıp ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı.

Yılmaz, bu sabah Pınar Mahallesi 4007 Sokak'ta aracının içerisinde bilinci kapalı şekilde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, Yılmaz'ın 14 yaşındaki oğlu K.Y'nin 4 Aralık Cumartesi günü intihar ettiği öğrenildi. Yılmaz'ın sosyal medya hesabından, "Olmadı, olduramadım, olacak. Kavuşma vakti. Doğduğunda söylemiştim seni asla bırakmam." notu paylaşarak kayıplara karıştığı belirtildi.