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Güncel
AA 18.11.2024 06:15

Filistin kefiyesi ISESCO Kültürel Miras Listesine dahil edildi

Filistin Kültür Bakanı İmad Hamdan, Filistin kültürel başlığı olan kefiyenin İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (ISESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'ne dahil edildiğini duyurdu.

Filistin kefiyesi ISESCO Kültürel Miras Listesine dahil edildi
[Fotograf: AA]

Filistin Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür Bakanı Hamdan, Filistin kefiyesinin ülkenin ulusal kimliğinin bir sembolü haline geldiğini belirtti.

Kefiyenin, halkının uzun mücadelesinin ve yıllar boyunca özgürlük için gösterdiği dayanışmanın gerçek bir tanığı olduğunu ifade eden Hamdan, Filistin kefiyesinin ISESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'ne dahil edildiğini kaydetti.

Hamdan, Filistin kefiyesinin ISESCO'nun kültürel miras listesine dahil edilmesini "ulusal bir başarı" olarak değerlendirdi.

Filistin 2015'te aldığı kararla 16 Kasım'ı Ulusal Kefiye Günü olarak kutluyor.

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